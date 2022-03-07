07 Mart 2022, Pazartesi
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THY, Minsk uçuşlarını durdurma kararını 9 Mart'a uzattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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THY, Minsk uçuşlarını durdurma kararını 9 Mart’a uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasının ardından Belarus'un başkenti Minsk için daha önce aldığı sefer iptali kararını 9 Mart'a uzattığını duyurdu.

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