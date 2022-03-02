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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm zamanların rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm zamanların rekoru

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.

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