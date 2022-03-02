Rusya Ukrayna savaşı meyve-sebze ihracatını durdurdu! Fiyatlar düştü: Hıyarın foyası ortaya çıktı

Rakamlar ortada: 2021'de 3 milyar 83 milyon dolar yaş meyve-sebze ihracatı yapılmış. Bunun 1 milyar doları Rusya'ya, 288 milyon doları Almanya'ya, 234 milyon doları Irak'a, 216.7 milyon doları Ukrayna'ya, 208.7 milyon doları Romanya'ya…

Demek ki, ihracat kapısı kapanınca tüketiciye yaradı.

Bunları diyorum diye, komisyoncusu, ihracatçısı, halcisi bana düşman oluyor, biliyorum.

Ama maalesef durum bu… Haa, unutmadan şunu da söyleyeyim… Dün Ege Bölgesi'nden bir arkadaş mesaj atmış… Diyor ki, "Burada ticaret borsaları ürünü seralardan az az toplayın diye çiftçiye çağrı yapıyor." Niye mi?

Fazla ürün olursa, fiyat düşer.

Yok artık demeyin. Geçmişte iç piyasaya malı vermemek için kasa kasa sokağa dökenler de olmuştu! Sanırım, Rekabet Kurulu böyle bir şey var mı yok mu bakar…

Neyse...

Hep söyledim, yine söylüyorum. Vatandaşa ucuza sebze-meyve yedirmek için Ticaret Bakanlığı, fiyatı artan belli başlı gıda ürününün ihracatına kısıtlama getirilsin. Tarım Bakanlığı da bir taraftan üretim planlaması yapıp, diğer taraftan üreticinin kaybını önleyecek destekleri artırsın.