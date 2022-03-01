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Almanya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı: Yüzde 5,1’e yükselerek beklentilerin üstünde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Almanya’da yıllık enflasyon oranı açıklandı: Yüzde 5,1’e yükselerek beklentilerin üstünde

Son dakika haberi... Almanya'da ocakta 4,9 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji fiyatları etkisiyle şubatta yüzde 5,1’e yükseldi. Ekonomistler, şubatta enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek olduğunu hatırlatarak, Ukrayna'daki savaşın yeni riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.

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