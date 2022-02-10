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Hollanda'da son 40 yılın en yüksek enflasyonu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Hollanda’da son 40 yılın en yüksek enflasyonu!

Son dakika haberi... Hollanda'da Aralık 2021'de yüzde 5,7 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla ocakta yüzde 6,4'e çıkarak rekor kırmaya devam ediyor. 2020'de yüzde 1,3 olan enflasyonun, 2021'de yüzde 2,7 olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.

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