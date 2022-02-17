İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! 30 yılın zirvesinde

Ekonomist Hikmet Baydar ABD'nin ocak ayı enflasyon rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Uzman isim Baydar yaptığı açıklamada, "Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak." dedi.

ALMAN VE İSPANYA DA REKOR KIRDI

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı.