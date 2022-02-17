İngiltere'de enflasyon rekor kırdı! 30 yılın zirvesinde
Küresel ekonomik kriz dünya devlerini etkilemeye devam ediyor. ABD, Almanya ve İspanya'nın ardından İngiltere'de de enflasyon rekor kırdı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, enflasyonun 30 yılın en yüksek düzeyine yükseldiğini açıkladı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,4'ten yüzde 5,5' yükseldi. Son 12 aylık dönemde elektrik faturaları yüzde 19, doğalgaz faturaları ise yüzde 28 arttı. İngiltere'de enflasyon yüzde 5,5'e yükselerek son 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,4'ten yüzde 5,5' yükseldi. Böylece ülkede geçen ay itibarıyla enflasyonda son 30 yılın en yüksek seviyesi kaydedilirken, enflasyonun gelir artışlarını geride bırakarak etkisini artırması dikkati çekti.
İngiltere'de şirketler salgının ardından artan iş gücü, enerji ve üretim maliyetlerini tüketicilerine yansıtmaya devam ederken, hane halkının alım gücü üzerindeki baskı da artıyor. ONS verilerine göre ülkede bu yılın ocak ayı sonuna kadarki son 12 aylık dönemde elektrik faturaları yüzde 19, doğalgaz faturaları ise yüzde 28 arttı. Ülkede yine aynı dönemde makarnanın fiyatı yüzde 15, margarinin fiyatı yüzde 37 yükseldi. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Başekonomisti Grant Fitzner, "Giyim ürünleri ve ayakkabılarda fiyat artışları geçtiğimiz ay enflasyonu yükseltti. Geleneksel ocak ayı indirimleri yapılsa da mağazaların indirimleri 1990 yılından bu yana yapılan en düşük oranlı indirimlerdi." dedi.
Verilerin ardından değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Riski Sunak, hükümetin fiyat artışlarının hane halkı üzerinde yarattığı baskıyı anladıkları, bu nedenle de hane halkının enerji faturalarında yıllık 350 sterline kadar destek verileceğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası, bu ay başında enflasyonu kontrol altına alabilmek için politika faizini yüzde 0,25'ten yüzde 0,5 seviyesine yükseltme kararı almıştı. Uzmanlar, ocak ayındaki yüksek enflasyon verilerinin ardından bankanın gelecek aylarda yeni faiz artış kararları alması yönündeki beklentilerin arttığını belirtiyor.
ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'nin enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan ABD'deki enflasyon rakamlarının son 40 yılın zirvesinde olduğu belirtildi.
ABD'de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Piyasanın beklediğinin üzerinde. Çok yoğun oranda enerjiden ileri gelen bir fiyat artışının olduğunu gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.
Gazeteci Mustafa Tanyeri, Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomist Hikmet Baydar ABD'nin ocak ayı enflasyon rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Uzman isim Baydar yaptığı açıklamada, "Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak." dedi.
ALMAN VE İSPANYA DA REKOR KIRDI
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı.
1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6,49'u görmüştü.
INE, 2021 yılı enflasyon ortalamasının yüzde 3,1 olduğunu kaydetti.
İstatistiklere göre TÜFE'de yüzde 6,5'e kadar ulaşan artışın temel nedeni elektrik fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken baklagiller, sebze, ekmek, tahıl ve et fiyatlarında artan fiyatların da dikkati çektiği vurgulandı.
İspanya'da elektrik fiyatları 2021'in aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artış kaydetti.
ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine ulaştı. Aylık enflasyon ise yüzde 0.5 olarak gerçekleşti.
ABD'de enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.
ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.
ALMANYA'DA ENFLASYON SON 50 YILIN REKORUNU KIRDI
ABD'de 31 yılın, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, ülkede ortaya çıkan rekor enflasyonda KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.
Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülke yüksek enflasyon ile boğuşuyor. Bu ülkelerden biri ise Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya.
Aralık ayında enflasyonun yaklaşık son 30 yılın zirvesini gördüğü ülkede toptan fiyat enflasyonu yüzde 16,10'luk artış ile son 50 yıllık dönemin rekorunu kırdı.
Uzmanlar toptan fiyat enflasyonunda yaşanan artışı 1974'ten bu yana görülmemiş seviye olarak yorumluyor.
FRANSA'DA YILLIK ENFLASYON ORANI 2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Fransa'da yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8'e ulaşarak, 2008'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesini gördü.
Fransa'da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Aralık ayı için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını ve 2021 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı için TÜFE oranı yüzde 0,2 arttı ve yıllık tüketici enflasyonu 2021'de yüzde 2,8 oldu. Böylece, yıllık enflasyon oranı 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 3,4 oldu.
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