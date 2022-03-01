Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde vatandaşlar kira artış oranı için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere kira artış oranlarının belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon rakamları oluyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayına geldiğimiz bu dönemde ev sahibi ve kiracılar kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere ev sahipleri yasal olarak belirlenen oranın üstünde zam yapamıyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
TÜİK'in açıklayacağı şubat ayı enflasyon rakamlarıyla mart ayı kira artış oranı belli olacak. Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarında. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla Mart 2022 kira artış oranını öğrenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklandı. Ocak ayı enflasyon oranı 11,10 olarak açıklandı. TÜİK yıllık bazda enflasyon oranı ise 48,69 oldu. TÜİK 2021 enflasyon oranını ise aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıklanmıştı. Şubat 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK tarafından açıklanan rakam %22,58 oldu.
MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.
2022 Şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 1.500,00 TL
TÜFE Kira Artış Oranı: %22,58 (Burada en son açıklanan enflasyon verilerine göre Şubat 2022 kira artış zam oranı kullanıldı)
Kira Artış Tutarı: 338,70 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.838,70 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 22.064,40 TL
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