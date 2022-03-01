Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayına geldiğimiz bu dönemde ev sahibi ve kiracılar kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere ev sahipleri yasal olarak belirlenen oranın üstünde zam yapamıyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...