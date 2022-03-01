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Koronavirüs engel olamadı! THY'den 225 milyon dolar kar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Koronavirüs engel olamadı! THY’den 225 milyon dolar kar

Türk Hava Yolları koronavirüs salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen, 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladığını açıkladı.

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