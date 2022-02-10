10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: ABD'de rekor enflasyon! 40 yılın zirvesinde | Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Son dakika: ABD'de rekor enflasyon! 40 yılın zirvesinde | Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD’de rekor enflasyon! 40 yılın zirvesinde | Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Son dakika haberleri... ABD'nin enflasyon rakamları açıklandı. ABD'nin ocak ayı enflasyonu yüzde 7,5 olarak açıklandı. Aralık 2021'deki yüzde 7,3'ün ardından gelen 7,5'lik rakam son 40 yılın rekorunu kırdı. Gazeteci Mustafa Tanyeri, Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberleri... ABD'nin enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan ABD'deki enflasyon rakamlarının son 40 yılın zirvesinde olduğu belirtildi.

ABD'de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Piyasanın beklediğinin üzerinde. Çok yoğun oranda enerjiden ileri gelen bir fiyat artışının olduğunu gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

Gazeteci Mustafa Tanyeri, Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomist Hikmet Baydar ABD'nin ocak ayı enflasyon rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Uzman isim Baydar yaptığı açıklamada, "Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak." dedi.

İspanya’da rekor enflasyonla boğuşuyor! İSPANYA'DA REKOR ENFLASYONLA BOĞUŞUYOR!
ABD’de son 40 yılın en yüksek enflasyonu ABD'DE SON 40 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU
Biden’dan dikkat çeken enflasyon açıklaması BİDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA