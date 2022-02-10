Son dakika: ABD’de rekor enflasyon! 40 yılın zirvesinde | Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Ekonomist Hikmet Baydar ABD'nin ocak ayı enflasyon rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Uzman isim Baydar yaptığı açıklamada, "Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak." dedi.