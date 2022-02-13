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İtalya'da enflasyon 26 yılın zirvesinde: Fiyatlar günden güne artıyor

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 14:01
Avrupa'da "modanın kalbi" olarak nitelenen ve "lüks alışveriş" denince akla gelen ilk yerlerden biri Milano. Hızla artan enflasyon İtalya'nın Milano kentini de vurdu. A Haber Milano sokaklarına indi. Kent sakinlerine enflasyonu ve yaşam koşullarını sordu. İşte A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberi...
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