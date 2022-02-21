Milyonların beklediği haber! Yeni elektrik tarifesinde detaylar belli oldu! İşte konut ve esnaf için beklenen indirim oranları

Konut, esnaf ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere milyonların beklediği yeni tarifesi fiyatları için detaylar netleşiyor. Gelen son dakika bilgisine göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 10-18 oranında indirim bekleniyor.

Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve netleşmeye başladı.