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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meselelerle ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

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