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SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?
SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı elektrik faturalarını ucuzlatacak düzenlemenin detayları ortaya çıkıyor. Vatandaşın elektriğinde zam oranı geri çekilecek. Esnafın faturası yüzde 25 düşecek. Peki hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak? İşte elekrtik indirimiyle ilgili son dakika gelişmeleri.
Giriş Tarihi: 18.02.2022 06:58Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 06:58