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Haberler Galeri SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı elektrik faturalarını ucuzlatacak düzenlemenin detayları ortaya çıkıyor. Vatandaşın elektriğinde zam oranı geri çekilecek. Esnafın faturası yüzde 25 düşecek. Peki hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak? İşte elekrtik indirimiyle ilgili son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 06:58
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SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği elektrikteki yeni düzenlemeler 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece, vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak.

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SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

Yapılacak düzenlemeler kapsamında bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek. Ortalama bir kademe miktarı belirlenerek, o kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler seviyesinde arttığı bu dönemde yeni bir destek paketini hayata geçirecek.

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SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK
1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı.

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SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı.

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SON DAKİKA! Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Hangi esnaf elektrik indiriminden yararlanacak?

Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.