NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç?
NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç? Dördüncü GSM operatörü olan NETGSM merak edilen konulardan birisi oldu. NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Türkiye'de dördüncü operatör olarak mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacaklarını belirterek, "Diğer mobil operatörlere göre biz, katma değerli hizmetlere vereceğimiz yakın destekle fark yaratacağız" dedi. Peki; NETGSM sahibi kimdir, numarası kaç?
NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç? Dördüncü GSM operatörü olan NETGSM, Mart ayında abone almaya başlayacak. NETGSM, mart ayı itibarıyla abone alımına başlayacağını duyurdu. NETGSM sahibi kimdir, ne zaman çıkacak?
NETGSM SAHİBİ KİMDİR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet veren NETGSM, mart ayı itibarıyla abone alımına başlayacağını duyurdu.
Konuya ilişkin bilgi veren NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını söyledi.
BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri (STH) kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 6'ncı sıraya yükseldiklerini, dolayısıyla mobil hizmetlerde de rekabete hazırlıklı olduklarını aktardı.
Kullandıkları yazılım ve donanımları TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini dile getiren Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübe ve altyapıya sahip olduklarını bildirdi.
"BTK'ye gerekli başvuruları yaptık"
GSM frekanslarının uluslararası Telekomünikasyon Birliğince tahsis edildiğini ve frekansların sınırlı olduğunu ifade eden Öcal, "Bu sebepten dolayı da sınırsız sayıda mobil operatör kurulması mümkün değildir." dedi.
Mobilite ihtiyacının, baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer alt yapının tamamı kendisine ait olan operatörlerin kurulmasını zaruri hale getirdiğini vurgulayan Öcal, "NETGSM veya mvno, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur. Mart ayı itibarıyla da GSM abonesi almaya başlayacağız." diye konuştu
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