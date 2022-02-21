NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç?

"BTK'ye gerekli başvuruları yaptık"

GSM frekanslarının uluslararası Telekomünikasyon Birliğince tahsis edildiğini ve frekansların sınırlı olduğunu ifade eden Öcal, "Bu sebepten dolayı da sınırsız sayıda mobil operatör kurulması mümkün değildir." dedi.

Mobilite ihtiyacının, baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer alt yapının tamamı kendisine ait olan operatörlerin kurulmasını zaruri hale getirdiğini vurgulayan Öcal, "NETGSM veya mvno, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur. Mart ayı itibarıyla da GSM abonesi almaya başlayacağız." diye konuştu