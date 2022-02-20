İşte ülke ülke elektrik ve doğalgaz fiyatları! Türkiye enerjide dünyanın neresinde
Son dakika haberine göre: Kovid-19 sonrası hızlı toparlanmayla gelen güçlü talep, küresel ısınma kaynaklı üretim zorlukları, gaz ve kömür fiyatlarının yükselişi enerji fiyatlarını zıplattı. Ülkeler faturalara çare arıyor. İşte ülke ülke elektrik ve doğalgaz fiyatları.
Giriş Tarihi: 20.02.2022
09:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
10:27
Pandemi ve iklim kriziyle birlikte geçen yıl sonunda rekor kıran emtia fiyatları ülkelerde enerji faturalarını uçurdu. Geçen yıl kuraklık nedeniyle barajlarda yeterli su birikmeyince hidroelektrik santrallerde üretim sınırlı kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekonomik toparlama nedeniyle gelen güçlü talep artışı enerji ihtiyacını katladı. Mevcut yenilenebilir enerji kapasiteleri yeterli talebi karşılayamayınca ülkeler doğalgaz ve kömürden enerji üretmeye koyuldu. Bu da enerji emtialarının fiyatlarını yükseltti.
GAZ DA KÖMÜR DE ZİRVEYE ÇIKTI Avrupa'da 1.000 metreküp doğalgazın yıllık ortalama fiyatı 2020'de 115 dolarken, bu rakam 2021'de 569 dolara çıktı. 2021'in son çeyreğinde Avrupa'da spot piyasada 2.206 doları buldu. 2020'de tonu 50 dolar olan kömür fiyatı da 2021'de ortalama 120 dolara çıktı. Geçen yıl ekim ayında Rotterdam ICE kömürünün tonu, 270 doları gördü. Bu yıl ortalaması ise 168 dolar.
ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİ ARTTI Enerji emtialarında yaşanan bu artışlar ülkelerin elektrik üretim maliyetlerini vurdu. Avrupa elektrik piyasasında Aralık 2021 itibarıyla tarihinin en yüksek elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı. İtalya'da ortalama elektrik fiyatı megavatsaati 125 euroya, Almanya'da 97 euroya, Fransa'da 109 euroya çıktı. Türkiye'de ise bu rakam 2021'de ortalama 47 euroydu.
FATURALARA ÇARE ARANIYOR Enerji emtialarında fiyatlar artıp elektrik üretim maliyetleri yükselince faturalar arttı. Bunun üzerine ülkeler vatandaşlarına gelen yüksek elektrik faturalarına çare aramaya başladı.