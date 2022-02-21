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Elektrik tarifesinde detaylar netleşiyor! Günlük kullanım miktarı artırılacak, yüzde 18 indirim olacak

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 12:31
Hem meskende, hem de esnafa uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde ayrıntılar netleşiyor. Esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 kwh planlanıyor. Meskende ilk kademede yüzde 18'e varan indirim düşünülüyor. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.
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Elektrik tarifesinde detaylar netleşiyor!
Elektrik tarifesinde detaylar netleşiyor!
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