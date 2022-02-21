21 Şubat 2022, Pazartesi
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Elektrik tarifesinde detaylar netleşiyor! Günlük kullanım miktarı artırılacak, yüzde 18 indirim olacak
Hem meskende, hem de esnafa uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde ayrıntılar netleşiyor. Esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 kwh planlanıyor. Meskende ilk kademede yüzde 18'e varan indirim düşünülüyor. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.