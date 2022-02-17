Son dakika: Türkiye'den Dubai’ye ihracat çıkarması: Hedef 10 milyar dolar!
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022’nin ilk ticari heyetini fiziki olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenledi. Dubai’de gerçekleştirilen ikili görüşmelere 200’e yakın iş insanı katıldı, farklı sektörlerde 13 anlaşma imzalandı. Bu yıl BAE’ye olan ihracatı 10 milyar dolara çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan TİM Başkanı Gülle, görüşmelerin son derece güzel, olumlu ve başarılı geçtiğini söyledi. Gülle, Türk ihracatçısının yurda memnun döndüğünü aktardı.
Uzun bir aradan sonra Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonuyla geniş katılımlı yapılan fiziki ticaret heyeti programına gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden TİM Başkanı Gülle, görüşmeleri değerlendirdi. Gülle, Körfez şirketlerinin büyük alaka gösterdiğini ve başta savunma sanayi, turizm, tarım, lojistik ve eğitimi kapsayan 13 anlaşma imzalandığını dile getirdi.
BAE VE DUBAİ'Lİ İŞ İNSANLARININ İLGİSİ ÜST SEVİYEDEYDİ
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptıkları fiziki ilk ticaret heyetinin son derece güzel, olumlu ve başarılı geçtiğini aktaran Gülle, "Fiziki heyet görüşmelerini özlemişiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ilgi ve alaka ülkemiz adına göğsümüzü kabarttı. İş dünyası olarak bunu destekleyen ticari heyet görüşmelerimizde o minvalde son derece başarılı geçti. Eşzamanlı fuara katılan firmalarımızla birlikte 200'e yakın iş insanımız vardı. Yüzlerce görüşme yapıldı. BAE ve Dubai'li iş insanlarının da ilgisi, alakası en üst seviyedeydi" dedi.
10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ
Bu yıl atak yapacaklarına dikkat çeken Gülle, "Geçen yıl BAE ile ihracatımızı yüzde 95 artırmıştık. 2021 yılında bu ülkeye 5.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ticaret dengesini lehimize çevirdik. Olumlu gelişmeler, siyaset ortamı ticaretimize de mutlaka yansıyacaktır. Bu çerçevede inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da koymuş olduğu hedef doğrultusunda BAE'ye 10 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştireceğiz. BAE'ye olan ticaretimizde mücevher ve altın sektörümüz öne çıkıyor. Ondan sonra kimyasal maddeler, hazır giyim, makine ve aksanları, halı, elektrik-elektronik, otomotiv, gıda ürünleri geliyor. BAE, Türkiye'deki bütün ürünlerin ihraç edildiği bir pazar. BAE'nin 335 milyar dolar ihracatı, 246 milyar dolarlık ithalatı var. Bu kadar dostane kurulan ilişkilerle çok daha fazla pay almamız gerekiyor. Bu yıl çok daha atak yapacağımıza inanıyorum. Biz dünyaya ürün satıyoruz, bu ülkeye de satacağız. Onun da ortamı sağlandı" diye konuştu.
13 FARKLI ANLAŞMA YAPILDI
Karşılıklı dostane ve samimi görüşmelerin yapıldığını belirten İsmail Gülle, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın himayesinde iki ülke arasında 13 anlaşma yapıldı. Bu anlaşmalar ticareti, tarımı, turizmi, yatırımı, lojistiği, her sektörü içeren son derece büyük başlıklar altında yapıldı. Üretimimiz güçlü, kalitemiz ortada bütün dünyaya ürün satıyoruz. Bu nedenle her açıdan uzun bir aradan sonra bizleri heyecanlandıran ve son derece başarılı bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.
TÜRK İHRACATÇISI YURDA MEMNUN DÖNDÜ
Yapılan görüşmeler ve kurulan ticari ilişkilerin yurda dönüşte Türk ihracatçısını memnun etiğini aktaran Gülle, "Son derece memnunlardı ve biz de çok memnun olduk. Onları böyle memnun görünce yaptığı işlerden, kurdukları bağlantılardan bizler de çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Daha fazlasını yapmak adına biz de kendimize görevler çıkarıyoruz. Önümüzdeki ay İsrail'e ticari heyet gerçekleştireceğiz. Daha sonra da her ay bir ülkeye yapmayı planlıyoruz. Fiziki heyetleri artırarak götürmek istiyoruz. Çünkü 75 ülkeye 100'ün üzerinde sanal ticaret heyeti yaptık. Fiziki görüşmeler bir başka oluyor. Bu nedenle hem sanal ortamı kullanarak hem de fiziki ortamda ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkartacağız" dedi.
2022'DE 250 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl için 250 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğunu hatırlatan Gülle, "Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz zaten her ay sonu açıkladığımız ihracat rekorlarımızın içerisinde bir konunun altını özellikle çiziyoruz. Dünyada ayak basmadık, ihracat yapmadığımız ülke ve bölge yok. Bunun altını dolduracak şekilde de bütün ülkelere ticaret yapıyoruz. Bu çerçevede yıla iyi başladık. Ocak ayı gayet başarılı geçti. Şubat ayında da gayet iyi bir seyirle gidiyoruz. İnanıyorum ki bir şubat ayı rekoru gelecektir. Bu çerçevede bu başarıyı her ay 2 milyar doların üstüne koyarak götürdüğümüzde 250 milyar dolarlık ihracatı başarı ile gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
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