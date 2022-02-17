Son dakika: Türkiye’den Dubai’ye ihracat çıkarması: Hedef 10 milyar dolar!

10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Bu yıl atak yapacaklarına dikkat çeken Gülle, "Geçen yıl BAE ile ihracatımızı yüzde 95 artırmıştık. 2021 yılında bu ülkeye 5.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ticaret dengesini lehimize çevirdik. Olumlu gelişmeler, siyaset ortamı ticaretimize de mutlaka yansıyacaktır. Bu çerçevede inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da koymuş olduğu hedef doğrultusunda BAE'ye 10 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştireceğiz. BAE'ye olan ticaretimizde mücevher ve altın sektörümüz öne çıkıyor. Ondan sonra kimyasal maddeler, hazır giyim, makine ve aksanları, halı, elektrik-elektronik, otomotiv, gıda ürünleri geliyor. BAE, Türkiye'deki bütün ürünlerin ihraç edildiği bir pazar. BAE'nin 335 milyar dolar ihracatı, 246 milyar dolarlık ithalatı var. Bu kadar dostane kurulan ilişkilerle çok daha fazla pay almamız gerekiyor. Bu yıl çok daha atak yapacağımıza inanıyorum. Biz dünyaya ürün satıyoruz, bu ülkeye de satacağız. Onun da ortamı sağlandı" diye konuştu.