Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?
Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının Şubat ayında ödenip ödenmediği merak ediliyor. E-Devlet üzerinden de sorgulaması yapılan evde bakım maaşının 17 Şubat günü yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki; 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?
17 Şubat evde bakım parası arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat günü için merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar bu ödemelerden faydalanabiliyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 ŞUBAT!
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne
6- Giresun
7- Afyonkarahisar
8- Ordu
9- Bolu
10- Kırıkkale
11- Ankara
12- Konya
13- Manisa
14- İstanbul
15- Kocaeli
16- Siirt
17- Niğde
18- Şanlıurfa
19- Bilecik
20- Balıkesir
21- Antalya
22- Mersin
23- Samsun
24- Hatay
25- Sakarya
26- Uşak
27- Adıyaman
28- Aksaray
29- Bursa
30- Adana
31- İzmir
2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?
- EKPSS kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 engelli memur ataması ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçları...
- EKPSS sonuçları son dakika: EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Shiba coin için kritik hafta... Shiba coin yakımı ne zaman son dakika? Shiba coin ne kadar, kaç TL?
- Gündüz Bey ne zaman, nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey ne zaman, kim tarafından öldürüldü?
- Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...
- Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları bugün, yarın mı açıklanacak mı?
- Öğrenciye 750 TL ödeme! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 pancar paraları ne zaman yatırılacak?
- İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2022? İŞKUR ile TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İl il kura sonuçları...
- Başkan Erdoğan duyurdu... Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?