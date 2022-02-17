Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?

21- Antalya

22- Mersin

23- Samsun

24- Hatay

25- Sakarya

26- Uşak

27- Adıyaman

28- Aksaray

29- Bursa

30- Adana

31- İzmir

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.