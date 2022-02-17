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Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?

Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının Şubat ayında ödenip ödenmediği merak ediliyor. E-Devlet üzerinden de sorgulaması yapılan evde bakım maaşının 17 Şubat günü yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki; 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası Şubat ayında yattı mı?

17 Şubat evde bakım parası arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat günü için merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar bu ödemelerden faydalanabiliyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 ŞUBAT!

1- Tokat

2- Diyarbakır

3- Osmaniye

4- Çanakkale

5- Edirne

6- Giresun

7- Afyonkarahisar

8- Ordu

9- Bolu

10- Kırıkkale

11- Ankara

12- Konya

13- Manisa

14- İstanbul

15- Kocaeli

16- Siirt

17- Niğde

18- Şanlıurfa

19- Bilecik

20- Balıkesir

21- Antalya

22- Mersin

23- Samsun

24- Hatay

25- Sakarya

26- Uşak

27- Adıyaman

28- Aksaray

29- Bursa

30- Adana

31- İzmir

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

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