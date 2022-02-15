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Son dakika: Başkan Erdoğan BAE'den yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan BAE’den yurda döndü

Son dakika haberi... Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 22.35'te Ankara'ya geldi.

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