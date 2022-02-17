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MASAK'tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına idari para cezası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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MASAK’tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına idari para cezası

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.

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