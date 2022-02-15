Türkiye ile BAE arasında tarihi adım! Ticaret hacmi en yüksek seviyeye çıkacak

HİZMET TİCARETİ DE ÖNE ÇIKACAK

İki ülke arasındaki uzlaşıya göre mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kuralları kapsayacak olan KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek.