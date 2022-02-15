Türkiye ile BAE arasında tarihi adım! Ticaret hacmi en yüksek seviyeye çıkacak
Türkiye ile BAE ilişkileri tarihi bir süreçten geçiyor. Ekonomi başta olmak üzerie her alanda pozitit bir ivme kazanan süreç iki ülke ekonomsine büyük katkılar sağlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imzalanan bildiriyle gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığından alınan bilgilere göre, Başkan Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurunda gerçekleşen imza töreninde, Bakan Muş ile BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari Abu Dabi'de "Türkiye Cumhuriyeti ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.
Ortak bildiriyle tarafların, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerine başlama hususunda mutabakata vardığı kamuoyu ile paylaşıldı.
Söz konusu bildiride, KEOA'nın iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışı yansıtan, modern ve dinamik bir ekonomik ortaklık için bir platform işlevi göreceği ifade edildi.
Taraflar, bahse konu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük önem taşıyan ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine hizmet edeceğini de teyit etti.
HİZMET TİCARETİ DE ÖNE ÇIKACAK
İki ülke arasındaki uzlaşıya göre mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kuralları kapsayacak olan KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek.
Anlaşmanın, bölgesel ticareti artırması ve ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlaması bekleniyor.
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