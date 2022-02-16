Başkan Erdoğan’ın BAE ziyareti Arap basınında: Bölgenin refahına öncülük ediyor

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun yanı sıra Körfez ve diğer Arap ülkelerindeki birçok basın organı, Erdoğan'ın ziyaretin ardından BAE ve Körfez ülkelerinin güvenliği için verdiği olumlu mesaja odaklandı.

Arap basınında ayrıca, Türkiye ile BAE ilişkilerindeki yakınlaşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için Abu Dabi'de düzenlenen ihtişamlı karşılamaya da dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretin ardından sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."