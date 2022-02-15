Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE ziyareti sonrası kritik mesajlar
Başkan Erdoğan BAE ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında iki ülke arasında toplam 13 anlaşmanın imzalandığını vurgularken Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan diğer yandan "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE'ye yaptığı kritik ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
13 ANLAŞMAYA İMZA ATTIK
Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.
BAE'NİN GÜVENLİĞİNE VE İSTİKRARINA DESTEK VERİYORUZ
İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.
KÖRFEZ'İN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZ
Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
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