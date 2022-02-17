Doğal gaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? e-Devlet doğal gaz fatura desteği başvuru nasıl yapılır?
Doğal gaz fatura yardımı başvuru ne zaman yapılacak? Devlet, doğal gazda küresel fiyat artışının vatandaşa yansıyacak bedelin minimumda kalması için destek mekanizmalarını hayata geçirdi. Doğal gazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ederken, ısınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edildi. Peki, doğalgaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? e-Devlet doğal gaz fatura desteği başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Doğal gaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ısınma yardımı alan hanelere desteklerin genişletilerek doğal gazın da dahil edildiğini müjdelemişti. Bu gelişmelerin ardından gözler doğal gaz fatura yardımı başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. 4 milyon hanenin yararlanacağı doğal gaz yardımı kapsamında, hane başı yıllık 450 - 1.150 TL arasında doğal gaz desteği sağlanacak. Peki, doğalgaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? e-Devlet doğal gaz fatura desteği başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İhtiyaç sahibi 4 milyon haneye yapılacak doğal gaz yardımı için başvurular 18 Şubat Cuma günü başlayacak. Doğal gaz destğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
DOĞAL GAZ YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.
Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.
YARDIM MİKTARI, ISIL DEĞERLERLE OLUŞTURULAN ENDEKSE GÖRE BELİRLENDİ
Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.
Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.
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