Doğal gaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? e-Devlet doğal gaz fatura desteği başvuru nasıl yapılır?

DOĞAL GAZ YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.