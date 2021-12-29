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Kripto parada yasal düzenleme ile neler değişti? AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Kripto parada yasal düzenleme ile neler değişti? AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan son dakika açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kripto parada yasal düzenlemeye ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Elitaş konuya ilişkin bir an önce yeni bir yasanın çıkarılacağını belirtirken, teknik çalışmalar sonucu ortak noktada buluşulacağının altını çizdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kripto parada yasal düzenlemeye ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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"BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILACAK"

"Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.

Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır.

"MEVZUAT DAHA NET BİR ŞEKİLDE OLACAK"

Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.

"GENİŞ BİR TANIMLAMA OLUŞTURULACAK"

Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak. Sistem nasıl rahat yürüyecek bunu değerlendirdik. Geniş bir tanımlama oluşturulacak"

Kripto parada yasal düzenleme ile neler değişti? KRİPTO PARADA YASAL DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞTİ?

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