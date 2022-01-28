Başkan Erdoğan'dan kripto para talimatı! Yasal düzenleme gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı kasıp kavuran kripto paraları değerlendirdi. Kripto paralar MYK'da da gündeme gelirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın önümüzdeki günlerde kripto para temsilcileriyle bir toplantı daha gerçekleştireceği öğrenildi. Başkan Erdoğan'dan ‘Kripto para’ için yasal düzenleme talimatı geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son MYK toplantısında kurmaylarına bir süredir hazırlıkları süren kripto varlıklar yasa teklifinin ana hatlarıyla düzenlendiği temel kanunun hızlıca Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.
Bu kapsamda çalışmaların ivedilikle tamamlanması için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın önümüzdeki günlerde kripto para temsilcileriyle bir toplantı daha gerçekleştireceği öğrenildi.
NASIL VE NEREDE SAKLANACAK?
10-12 maddelik bir "temel kanun" olarak Meclis'e sunulması beklenen teklifte, yabancı kripto borsalarına minimum sermaye ile Türkiye'de yerleşik altyapı kurma ve temsilci bulundurma şartı getirilmesi; yabancı kripto para borsalarının da vergilendirilmesi, MASAK denetimine alınması gibi düzenlemeler planlanıyor. Ancak kripto varlıkların ne şekilde ve nerede saklanacağına ilişkin düzenlemenin nasıl yapılabileceği ise hâlâ tartışma konusu.
Milliyet'in aktardığı habere göre AK Parti MYK toplantısında Metaverse'den arsa alım satımı konusunun da gündeme geldiği ve bazı MYK üyelerinin, "Şu anda insanlar yurt dışından Meryem Ana Tapınağı'nı, müzeleri satın alıyorlar. Bu, acilen regüle edilmesi gereken bir konu. Bu alanın bir hukuku, ahlâkı, kültürü, finans biçimi olması gerekiyor. Biz dezenformasyon, sosyal medya, kripto varlıklar yasalarını çalışırken aslında bu alanı da çalışıyoruz. Şu anda evrensel olarak siber dünyanın hukuku oluşturuluyor. Macron da geçtiğimiz günlerde, 'Bu alanların hızla regüle edilmesi gerekiyor, çalışmaya başlayacağız' diye tweet attı. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemi" dediği öğrenildi.
Blockchain esaslı Metaverse'te arsa alım satımıyla ilgili bir düzenlemenin de AK Parti'nin yasa çalışmasına eklenebileceği değerlendiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?
- 3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!
- Cuma hutbesi 28 Ocak 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kim?
- Bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı! Nerede askerlik yapacağım?
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
- 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
- Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
- Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı 2022 ilanı yayımlandı mı? Bekçilik başvuru formu...
- Araç sahibi olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! MTV ilk taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılıyor?