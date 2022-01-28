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Başkan Erdoğan'dan kripto para talimatı! Yasal düzenleme gelecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan kripto para talimatı! Yasal düzenleme gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı kasıp kavuran kripto paraları değerlendirdi. Kripto paralar MYK'da da gündeme gelirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın önümüzdeki günlerde kripto para temsilcileriyle bir toplantı daha gerçekleştireceği öğrenildi. Başkan Erdoğan'dan ‘Kripto para’ için yasal düzenleme talimatı geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son MYK toplantısında kurmaylarına bir süredir hazırlıkları süren kripto varlıklar yasa teklifinin ana hatlarıyla düzenlendiği temel kanunun hızlıca Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.

Bu kapsamda çalışmaların ivedilikle tamamlanması için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın önümüzdeki günlerde kripto para temsilcileriyle bir toplantı daha gerçekleştireceği öğrenildi.

NASIL VE NEREDE SAKLANACAK?

10-12 maddelik bir "temel kanun" olarak Meclis'e sunulması beklenen teklifte, yabancı kripto borsalarına minimum sermaye ile Türkiye'de yerleşik altyapı kurma ve temsilci bulundurma şartı getirilmesi; yabancı kripto para borsalarının da vergilendirilmesi, MASAK denetimine alınması gibi düzenlemeler planlanıyor. Ancak kripto varlıkların ne şekilde ve nerede saklanacağına ilişkin düzenlemenin nasıl yapılabileceği ise hâlâ tartışma konusu.

Milliyet'in aktardığı habere göre AK Parti MYK toplantısında Metaverse'den arsa alım satımı konusunun da gündeme geldiği ve bazı MYK üyelerinin, "Şu anda insanlar yurt dışından Meryem Ana Tapınağı'nı, müzeleri satın alıyorlar. Bu, acilen regüle edilmesi gereken bir konu. Bu alanın bir hukuku, ahlâkı, kültürü, finans biçimi olması gerekiyor. Biz dezenformasyon, sosyal medya, kripto varlıklar yasalarını çalışırken aslında bu alanı da çalışıyoruz. Şu anda evrensel olarak siber dünyanın hukuku oluşturuluyor. Macron da geçtiğimiz günlerde, 'Bu alanların hızla regüle edilmesi gerekiyor, çalışmaya başlayacağız' diye tweet attı. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemi" dediği öğrenildi.

Blockchain esaslı Metaverse'te arsa alım satımıyla ilgili bir düzenlemenin de AK Parti'nin yasa çalışmasına eklenebileceği değerlendiriliyor.

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