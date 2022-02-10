Dünyanın en büyük kripto para operasyonu: Dikkat çeken ’Türk’ detayı

Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.

