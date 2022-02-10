Dünyanın en büyük kripto para operasyonu: Dikkat çeken 'Türk' detayı
6 yıl önce kripto para şirketi Bitfinex hacklenerek 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalınmıştı. ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada milyarlık vurgunun önemli isimlerinin yakalandığını bildirdi. Bu çift hakkında detaylar ise şaşkınlık verdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2022
11:38
Bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, şimdiye kadarki en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı. Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hack'lenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor.
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MÜZİSYEN KİSVESİNDE DOLANDIRICILIK
34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.
3.6 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE KRİPTO PARA KURTARILDI
Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.
KENDİNE "TÜRK MARTHA STEWART" DİYORMUŞ
Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi.
Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.