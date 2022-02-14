Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ekonomide kritik hamle! 30 milyar TL vatandaşın cebinde kalacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" açıklandı. KDV'de gerçekleştirilen indirim vatandaşın gıda harcamaları yükünü yaklaşık 30 milyar TL azaltacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi müjdesi, vatandaşa nefes aldıracak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan hesaplara göre, devletin KDV'de gerçekleştirdiği indirim vatandaşın gıda harcamaları yükünü yaklaşık 30 milyar TL azaltacak.
2021 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, Hazine 2021'de 123.4 milyar lira dahilde alınan KDV geliri elde etmişti. Bu gelirin yaklaşık dörtte biri gıdadan sağlanmıştı.
ENFLASYON 1.45 PUAN İNECEK
Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, Tüketici Fiyatları Endeksi'ni de (TÜFE) aşağı çekecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecek TÜFE'de yüzde 25.32 ile en yüksek ağırlığa sahip bulunuyor.
KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonu 1.45 puan civarında indirmesi bekleniyor. Bu indirim 14 Şubat'ta devreye gireceğinden, şubatın ilk iki haftasında toplanan verilerin etkisiyle yansımanın özellikle mart enflasyonunda kendini göstereceği belirtiliyor.
TÜİK verilerine göre şubatta yıllık enflasyon yüzde 48.69 olurken, aynı dönemde gıdadaki yıllık enflasyon yüzde 55.61 olarak gerçekleşti.
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