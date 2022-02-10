Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

YASTIK ALTI ALTIN İÇİN YENİ PAKET HAZIRLIĞI! 5 BİN TON ALTIN SİSTEME DAHİL EDİLECEK

A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen "KAD-SİS yazılıma dayalı güvenli bir mekanizmaya sahip bir sistem. Halk altının altın olarak durmasını istiyor. Altının içinden bir 3 gram almak istediğinde bunu para olarak değil altın olarak talep ediyor. Bunu sağlayacak mekanizmalar da geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Bunun yanında bir takım daha yenilikler gelecek. Bu işleyen bir sistemin üzerine daha da etkili daha da kılcallaşacak daha güvenliği artıracak ve halkın taleplerini karşılayacak. KAD-SİS ile zaman içerisinde yılda 100 tonlara varacak rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çok ciddi bir hedef." ifadelerini kullandı.