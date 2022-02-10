HaberlerGaleriElinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak
Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak
Yastık altındaki 5 ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu. Yeni açıklanacak paket vatandaş için birçok avantaj barındırıyor. Buna göre, 'Ayşe Teyze' altın için alım satım farkından kurtulurken, buna ek olarak da kar payı alacak. 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Süreç nasıl ve ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:51Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:21