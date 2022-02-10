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Haberler Galeri Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

Yastık altındaki 5 ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu. Yeni açıklanacak paket vatandaş için birçok avantaj barındırıyor. Buna göre, 'Ayşe Teyze' altın için alım satım farkından kurtulurken, buna ek olarak da kar payı alacak. 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Süreç nasıl ve ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:21
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Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

YASTIK ALTI ALTIN İÇİN YENİ PAKET HAZIRLIĞI! 5 BİN TON ALTIN SİSTEME DAHİL EDİLECEK

A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen "KAD-SİS yazılıma dayalı güvenli bir mekanizmaya sahip bir sistem. Halk altının altın olarak durmasını istiyor. Altının içinden bir 3 gram almak istediğinde bunu para olarak değil altın olarak talep ediyor. Bunu sağlayacak mekanizmalar da geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Bunun yanında bir takım daha yenilikler gelecek. Bu işleyen bir sistemin üzerine daha da etkili daha da kılcallaşacak daha güvenliği artıracak ve halkın taleplerini karşılayacak. KAD-SİS ile zaman içerisinde yılda 100 tonlara varacak rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çok ciddi bir hedef." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nınyastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altın ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni paketi hafta sonu açıklanacak. Bu paketle 300 milyar dolar üzerinde olan altının ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, sistem vatandaş için birçok avantaj barındırıyor.

AYŞE TEYZE İÇİN "ALTIN" FIRSAT

Altın paketinin hem yastık altındaki altının sisteme kazandırılması, aynı zamanda bunun belli miktarının da Merkez Bankası'na destek olacak şekilde kurgulanacağı ifade ediliyor. Sistem vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istediğinde geri almasına imkân sağlayacak.

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Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

TL'Yİ ÖZENDİRECEK ENSTRUMANLAR GELMEYE DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iki günlük Londra temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında yastık altındaki altının sisteme kazandırılması konusunda da önemli mesajlar verdi.

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Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

BAKAN NUREDDİN NEBATİ: TÜRK LİRASI CAZİBESİNİ ARTIRACAK

Finansal piyasalara ilişkin önemli paketin açıklanacağını belirten Nebati, "Bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi" dedi.

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Elinde altın bulunduranlar dikkat! Yeni sistem halka büyük kolaylık sağlıyor! Alım satım farkı sona erecek kar payı dönemi başlayacak

HAFTA SONU İSTANBUL'DA AÇIKLANACAK

Yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik paketin hafta sonu İstanbul'da açıklanması planlanıyor. Yeni model rafineri, kuyumcular, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile çalışılarak şekillendi. Vatandaşlar yastık altındaki altınını akredite edilmiş kuyumcuya, Darphane'ye teslim edebilecek.