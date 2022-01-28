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TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! 28 Ocak TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! 28 Ocak TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Ocak TOKİ Sakarya kura çekiliş sonuçları merak ediliyor. TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk'ta satışa çıkan konutlar hak sahiplerini buluyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, uygun taksitlerle ev satışlarına devam ediyor. Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut hak sahibini buluyor. İşte; TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! 28 Ocak TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılan konulardan birisi oldu. Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesinde satışa çıkacak toplam 577 konut için hak sahipleri belli oluyor. Kura çekilişi sonucunda TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi belli oluyor!

PROJENİN DETAYLARI

Yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ son olarak Sakarya Adapazarı'nda 293 adet konut yaptı. 2+1 ve 3+1 konutların inşaatı tamamlandı ve kura çekilişleri yapıldı.

Sakarya TOKİ Korucuk 293 adet konut için "Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası" Noter huzurunda, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, TOKİ Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Sakarya kura sonuçlarına ulaşabilir ve başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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