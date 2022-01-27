Rusya Devlet Başkanı Putin'den kripto para talimatı
Rusya Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin de kripto paralar hakkında açıklama yaptı. Putin, "Kripto paralar gibi aktivitelerin genişlemesinin riskler taşıdığına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, video konferans yolu ile gerçekleşen görüşmeden bakanlardan, kriptoparların yasaklanması gerektiğini savunan Rusya Merkez Bankası ile herkesin kabul edebileceği bir orta yolun bulunmasını istedi.
"HÜKÜMET İLE MERKEZ BANKASI ANLAŞMALI"
Hükümet ile Rusya Merkez Bankası arasında yapılacak görüşmeler ile yakın gelecekte "bir görüş birliği" sağlanması gerektiğini belirten Putin, "Rusya MB'nin kendi hozisyonu var. Kripto paralar gibi aktivitelerin genişlemesinin riskler taşıdığına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bunun birlikte Putin, getirilecek yasakların Rusya'nın özellikle kripto madenciliği alanındaki avantajlarını ortadan kaldırmaması gerektiğini da vurguladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama geldi: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5'luk artış...
- BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? BTT coin neden yok, ne zaman açılacak?
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı
- 800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...
- 3600 ek gösterge son durum: 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?
- Cemre ne zaman düşüyor? 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...