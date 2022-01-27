Rusya Devlet Başkanı Putin’den kripto para talimatı

"HÜKÜMET İLE MERKEZ BANKASI ANLAŞMALI"

Hükümet ile Rusya Merkez Bankası arasında yapılacak görüşmeler ile yakın gelecekte "bir görüş birliği" sağlanması gerektiğini belirten Putin, "Rusya MB'nin kendi hozisyonu var. Kripto paralar gibi aktivitelerin genişlemesinin riskler taşıdığına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.