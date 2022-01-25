Rusya Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması! Yasaklama gelecek mi?
Dünyanın yakından takip ettiği kripto paralar ülkelerin de gündeminde. Rusya Maliye Bakanlığı kripto paralar hakkında yaptığı açıklamada, "Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, ülkede kripto paraların yasaklanmasını desteklemediklerini belirterek, "Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor." dedi.
Çebeskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Kripto varlıklar: Regülasyon hakkında sormaya korkulan ancak bilinmesi istenenler" adlı konferansta konuştu.
Rusya Maliye Bakanlığı olarak kripto para piyasasının regüle edilmesi için etkin bir şekilde çalıştıklarını aktaran Çebeskov, "Maliye Bakanlığı bünyesinde bir regülasyon konsepti hazırladık ve hükümete gönderdik. Bu konseptle ilgili henüz bir karar yok, hükümet resmi bir karar almadı ama yine de faaliyetimizin yönü bu şekilde." ifadelerini kullandı.
Çebeskov, piyasanın regüle edilmesi halinde vatandaşların haklarının korunacağını belirterek, "Yapılması gereken ilk şey vatandaşlarımızın, bu varlıkları satın alanların veya diğer bazı teknolojik çözümlerde kripto para kullananların çıkarlarını korumaktır. Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor." dedi.
Rusya Merkez Bankası, 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.
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