Rusya Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması! Yasaklama gelecek mi?

Rusya Maliye Bakanlığı olarak kripto para piyasasının regüle edilmesi için etkin bir şekilde çalıştıklarını aktaran Çebeskov, "Maliye Bakanlığı bünyesinde bir regülasyon konsepti hazırladık ve hükümete gönderdik. Bu konseptle ilgili henüz bir karar yok, hükümet resmi bir karar almadı ama yine de faaliyetimizin yönü bu şekilde." ifadelerini kullandı.