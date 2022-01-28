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3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!

Milyonlarca memurun büyük bir merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor. Hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek gösterge ile memur maaşlarında nasıl bir artış olacağı merak edilirken, emeklilik için 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi bekleyen vatandaşlar da konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biri de 3600 ek gösterge! Memurların aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, bu sene yürürlüğe girmesi beklenen 3600 ek göstergenin hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin, 2022 Mayıs ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Düzenleme ile kapsama girecek kamu görevlilerinin hem maaşları hem emeklilik ikramiyeleri hem de emekli aylıkları artacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1.304 TL ve 1.477 TL olacak. Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak.

Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.

EMEKLİLİK İÇİN BEKLİYORLAR

3600 ek gösterge düzenlemesi yüzbinlerce kişiye de iş fırsatı doğuracak. Emekliliği hak eden yaklaşık 250 bin öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idarecinin hak kaybı yaşamamak için 3600 ek gösterge düzenlemesini beklediği belirtiliyor. Bu kişilerin düzenlemeyle emekliye ayrılmasıyla kamuda gençlere de iş fırsatı doğacak.

GENÇLERE İŞ FIRSATI DOĞACAK

Emekli olmak için 3600 ek göstergeyi bekleyenler yasanın çıkmasıyla işlemlerini başlatacak. Boşalan yerlere gençler gelecek.

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