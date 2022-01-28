3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biri de 3600 ek gösterge! Memurların aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, bu sene yürürlüğe girmesi beklenen 3600 ek göstergenin hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin, 2022 Mayıs ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Düzenleme ile kapsama girecek kamu görevlilerinin hem maaşları hem emeklilik ikramiyeleri hem de emekli aylıkları artacak.