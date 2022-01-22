Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?

Bitcoin ve altcoinler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerde hızlı düşüş yaşayan kripto paralarda düşüşün nedeni merak ediliyor. Pazartesi günü 45 bin dolardan işlem gören Bitcoin, iki günlük sert düşüşün ardından 35 bin dolar seviyesinde hareket etmeye başladı. Kripto paralardaki düşüşün nedenini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir? İşte haberin detayları...

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlar, merkez bankalarının likidite musluklarını kısacak olmasıyla risk iştahının azaldığını ve kripto paraların teknoloji hisseleriyle birlikte düşüşe geçtiğini belirtiyor. Kripto para fiyatlamasındaki düşüş, Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleşti.

ABD'de Nasdaq ve S&P 500 haftayı yüzde 5'in üzerinde satışla kapatmıştı.