Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
Son dakika... Bitcoin ve altcoinlerde düşüş sürüyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan kripto paralardaki düşüş iki gündür hızlandı. Kripto para yatırımcıları düşüşün nedenini araştırıyor. 17 Ocak Pazartesi gününe 45 bin dolar civarında başlayan Bitcoin, 35 bin dolar seviyesinde hareket ediyor. Peki, Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir? İşte son gelişmeler...
Bitcoin ve altcoinler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerde hızlı düşüş yaşayan kripto paralarda düşüşün nedeni merak ediliyor. Pazartesi günü 45 bin dolardan işlem gören Bitcoin, iki günlük sert düşüşün ardından 35 bin dolar seviyesinde hareket etmeye başladı. Kripto paralardaki düşüşün nedenini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir? İşte haberin detayları...
KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Uzmanlar, merkez bankalarının likidite musluklarını kısacak olmasıyla risk iştahının azaldığını ve kripto paraların teknoloji hisseleriyle birlikte düşüşe geçtiğini belirtiyor. Kripto para fiyatlamasındaki düşüş, Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleşti.
ABD'de Nasdaq ve S&P 500 haftayı yüzde 5'in üzerinde satışla kapatmıştı.
YÜZDE 9,14 DEĞER KAYBETTİ
Bitcoin, haberin yazıldığı saatteki verilere göre, son 24 saatte yüzde 9,14 değer kaybederek 35.304 bin dolar seviyesine geriledi. 10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolar ile tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin, 2021 Kasım ayından bu yana yüzde 49'a yakın kayıp yaşadı.
Ethereum ise yüzde 14,59 düşüşle 2 bin 152 dolara indi.
Kaiko Araştırma Direktörü Clara Medalia, "Kripto paralar artık tek başlarına hareket eden birer varlık sınıfı değil, küresel politikalara reaksiyon veriyor" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltıp bilançosunu daraltacağı ve faizleri yukarı çekmesi beklenirken ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 1.9'un üzerine tırmandı.
RUSYA MERKEZ BANKASI, KRİPTO PARA TİCARETİNİ VE MADENCİLİĞİNİ YASAKLAMAYI ÖNERDİ
Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Kripto paralar: eğilimler, riskler ve önlemler" adlı raporda, bireysel yatırımcılar için kripto para birimlerinin, yapılan yatırımların tamamen kaybolması anlamına gelebileceği belirtildi.
Kripto para piyasasındaki büyümenin, bir balona dönüştüğüne işaret edilen raporda, "Rusya Merkez Bankası, Rusya'da kripto para madenciliğindeki mevcut ölçeğin ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor." denildi.
Raporda, madenciliğin verimsiz bir şekilde elektrik kullanımına yol açtığı belirtilerek, "Buna göre, en iyi çözüm, Rusya'da kripto para madenciliğini yasaklamaktır. Kripto paralar, yasa dışı faaliyetlerde de kapsamlı bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle Rusya'nın ülkedeki ticaretini etkin bir şekilde yasaklayan yeni yasalara ve düzenlemelere ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.
Rusya Merkez Bankası tarafından Ağustos 2021'de hazırlanan raporda, dünyada yapılan kripto para madenciliğinin yüzde 11'inin Rusya'da gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.
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- Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
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