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THY Kazakistan seferlerine yeniden başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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THY Kazakistan seferlerine yeniden başladı

Kazakistan'daki olayların ardından Almatı Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı ve ilk uçuş Antalya'dan gerçekleşti. Türk Hava Yolları, Kazakistan'a uçmaya yeniden başladı. Başkent Nur Sultan'a düzenlenen seferde 238 yolcunun bulunduğu belirtildi.

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