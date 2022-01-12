Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: KGAÖ barış gücü geri çekiliyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olaylarda en çok zarar gören şehir olan Almatı’yı ziyaret etti. Burada konuşan Tokayev, KGAÖ barış gücünün geri çekilme tarihini duyurdu.
Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin en büyük şehrine yapılan terör saldırısının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için Almatı'ya geldiğini söyledi.
Hükümete şehirdeki devlet binaları dahil tüm kurumların altyapı tesislerini en kısa sürede onarılması talimatını verdiğini belirten Tokayev, "Almatı, benim memleketim. Burada doğdum ve okudum.
Şimdi bu şehri mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etme göreviyle karşı karşıyayız. Bu, bir cumhurbaşkanı ve bir vatandaş olarak benim için onur meselesidir. Hükümetin görevi ise şehri eskisinden daha iyi hale getirmek." dedi.
"KGAÖ BARIŞ GÜCÜNÜN ORGANİZE BİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLMESİ YARIN BAŞLIYOR"
Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulması açısından çok önemli bir rol oynadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor. İlgili devletlerin liderleriyle görüştüm. Bu vesileyle, bu birkaç gün içinde yapılan çalışmalar için birliğin komutanlığına teşekkür ediyorum. Elbette bu, teröristlerin ve haydutların saldırganlığını püskürtmek için büyük psikolojik öneme sahipti. Başarılı bir misyon olarak değerlendirilebilir."
Cumhurbaşkanı Tokayev, daha sonra Almatı'daki olaylarda şehit olan güvenlik güçleri görevlilerinin aileleriyle bir araya geldi.
Tokayev, acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak "Tüm kahraman yiğitlerimizin ailelerinin ilgisiz bırakılmayacağına söz veriyorum. Ev olsun, çocuklarının eğitimi olsun sürekli yardım sağlayacağız." diye konuştu.
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