TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi! 2022 TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. 3. etap projesinde toplam 953 konut yer alıyordu. Stoklardan kalan toplam 438 daire için hak sahipleri belli oluyor. 2+1 ve 3+1 TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi sayfamızda!