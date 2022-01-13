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TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi! TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. 438 daire için yeni hak sahipleri belli oluyor. TOKİ Adana Sarıçam Buruk Toki 3. Etap projesinde toplam 953 konut yer alıyor. Stoklarda kalan toplam 438 daire için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Peki; TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte; TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi! 2022 TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. 3. etap projesinde toplam 953 konut yer alıyordu. Stoklardan kalan toplam 438 daire için hak sahipleri belli oluyor. 2+1 ve 3+1 TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi sayfamızda!

TOKİ ADANA SARIÇAM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toki Adana Sarıçam kura sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve isim listesini öğrenebilirsiniz.

TOKİ ADANA SARIÇAM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra %50 yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

2+1 VE 3+1 DAİRE FIRSATI SUNULUYOR

Adana Sarıçam Buruk Mah.3.Etap 953 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 283 adet ve 3+1 nitelikli 157 adet olmak üzere toplamda 438 adet konut bulunuyor.

Proje kapsamındaki 2+1 dairelerin brüt alanı 84.63 metrekare ile 86.7 metrekare arasında, 3+1 dairelerin brüt alanı 101.33 metrekare ile 81.19 metrekare arasında değişiyor.

TOKİ ADANA SARIÇAM ÖDEME PLANI

Detaylı satış fiyat ve koşulları T. Halk Bankası AŞ. Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

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