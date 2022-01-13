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Kazakistan'da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı
Kazakistan'a 6 Ocak'ta konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkeden çekilme sürecinin başlatıldığı bildirildi. Öte yandan ülkede 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı.Ülkede son durum ne? Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:16Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:21