Kazakistan’da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olayların kontrol altına alındığını ve Rusya'nın öncülük ettiği KGAÖ barış güçlerinin en fazla 10 gün içinde ülkeyi terk edeceklerini duyurmuştu.