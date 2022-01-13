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Kazakistan'da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Kazakistan'a 6 Ocak'ta konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkeden çekilme sürecinin başlatıldığı bildirildi. Öte yandan ülkede 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı.Ülkede son durum ne? Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:21
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Kazakistan’da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olayların kontrol altına alındığını ve Rusya'nın öncülük ettiği KGAÖ barış güçlerinin en fazla 10 gün içinde ülkeyi terk edeceklerini duyurmuştu.

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Kazakistan’da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

KGAÖ barış gücü Kazakistan'daki misyonunu tamamladı.

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Kazakistan’da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Ülkede son durum ne? Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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Kazakistan’da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Almatı'daki Sagadat Nurmagambetov Kara Kuvvetleri Askeri Üniversitesinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ barış gücünü ülkelerine uğurlama töreni düzenlendi.

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Kazakistan’da son durum: KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı! 3 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Törene, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedcan Talasov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, KGAÖ Barış Gücü Komutanı Anatoly Serduykov ve Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev katıldı.