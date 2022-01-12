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Kazakistan’da flaş OHAL kararı: 3 bölgede sona eriyor

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Kazakistan’da flaş OHAL kararı: 3 bölgede sona eriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan olağanüstü halin (OHAL), Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00’dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

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