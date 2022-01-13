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Almatı Havalimanı uçuşlara açıldı! İlk uçuş Antalya'dan yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Almatı Havalimanı uçuşlara açıldı! İlk uçuş Antalya’dan yapıldı

Dünyanın yakından takip ettiği Kazakistan'daki olayların durulmasıyla hayat normale dönüyor. Almatı Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı ve ilk uçuş Antalya'dan gerçekleşti.

Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından 5 Ocak tarihinde güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı'nda bugün itibariyle uçuşlar yeniden başladı.

Güvenliğin sağlanmasının ardından uçuşlara yeniden açılan Almatı Havalimanı ilk etapta sabah 08.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Olaylar nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları'nın (THY) Almatı seferi bugün gerçekleşecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulanan Kazakistan Almatı Havalimanı İşletmecisi TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağladık. Güvenlik güçlerinin düzeni sağlamasıyla birlikte de havalimanını yeniden operasyona açmak üzere çalışmalara başladık ve gerekli izinlerin de alınmasıyla bu sabah itibariyle havalimanını uçuşlara açtık. Orta Asya'nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan'ın geleceğine inanıyoruz. Ülkede gündelik hayatın normalleşmesiyle birlikte uçuş trafiği de hızla toparlanacaktır" dedi.

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