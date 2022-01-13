Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği nasıl alınır?
Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçilerin üretimine büyük bir katkı sağlayan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, üretim gerçekleştirilen çiftçilere verilen ödemelerden kolaylıkla faydalanabiliyorsunuz. Mazot ve gübre desteği ödemesi almak için çiftçi kayıt sistemine dahil olmak gerekiyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Çiftçiler her yıl milyonlarca lira mazot ve gübre desteğinden faydalanıyor. Bu destekler sayesinde çiftçilerin üretiminde artış yaşanıyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 yılı mazot gübre desteğinin ödeneceği tarih için henüz bir tarih bilgisi paylaşılmış değil.
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- Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği nasıl alınır?
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