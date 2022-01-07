07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli Otomobil TOGG'dan blockchain hamlesi! Ava Labs ile iş birliği anlaşması imzalandı

Yerli Otomobil TOGG'dan blockchain hamlesi! Ava Labs ile iş birliği anlaşması imzalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2022
ABONE OL
Yerli Otomobil TOGG’dan blockchain hamlesi! Ava Labs ile iş birliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberine göre: Yerli ve milli otomobil TOGG ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, USECASE Mobility yaklaşımı ile mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıkan Togg, CES 2022'de blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren, güvenilir, hızlı, teknolojik ve Ar-Ge'ye önem veren bir platform olan Ava Labs ile iş birliğine adım attı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek, "İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs'la yaptığımız iş birliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek" dedi.

Ava Labs CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de Togg'un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini belirtti.

Sirer, "Avalanche, tamamlanma süresi bakımından blok zinciri üzerinde en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarda kullanılabiliyor. Togg'un vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak ve iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TOGG, MOBİLİTE DÜNYASINDA DEĞİŞİME LİDERLİK EDİYOR

Açıklamaya göre, değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik ediyor.

Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak.

Kullanıcılar, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecek ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecek. Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.

TOGG’un parmak ısırtan özelliği! Kendisi yapacak TOGG'UN PARMAK ISIRTAN ÖZELLİĞİ! KENDİSİ YAPACAK
TOGG sedan için vatandaş ne diyor? TOGG SEDAN İÇİN VATANDAŞ NE DİYOR?
TOGG’a Las Vegas’ta büyük ilgi! Manşetlere taşıdılar TOGG'A LAS VEGAS'TA BÜYÜK İLGİ! MANŞETLERE TAŞIDILAR
TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım TOGG SEDAN YENİ MODELİYLE ABD'DE! HEYECAN VEREN PAYLAŞIM
TOGG’un bıyığı varmış TOGG'UN BIYIĞI VARMIŞ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA