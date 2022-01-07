Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavan taban ücretleri!
Asgari ücret artışından sonra işçilerde gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2022 kıdem tazminatı tavan ücretleri arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. Bu yılki ücretlerde de değişiklik yapıldı ve kıdem tazminatı tavan ücreti değişti. Peki, 2022 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu?
2022 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Kıdem tazminatı ücretlerinin ne kadar olduğu işçiler tarafından merak ediliyor. İşçilerin en büyük güvencelerinden birisi olan kıdem tazminatında bir tavan ücret bulunuyor. Aylık tavan ücreti aşılmıyor ve bu şekilde de işverenler güvence altına alınıyor. İşverenin işten çıkardıktan sonra vermesi gereken bir ücret olan 2022 kıdem tazminatı tavan ücreti yeniden hesaplandı.
KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR?
Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve kıdem tazminatı tavanı 10 bin 810 liraya yükseldi. Kanuna göre; işveren, işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda.
İşçinin çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta (56 gün) önce haber vermek zorunda.
Buna 'ihbar süresi' deniyor. Haber vermeden işten atanlar, kıdemin yanında ihbar tazminatını da öder.
10 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır. İşçi de çıkmadan önce işverene ayrılacağını önceden haber vermek zorunda. İhbar tazminatının hesabında brüt ücret dikkate alınır.
Ama bunda 'tavan sınırı' yok. Ancak, taban asgari ücrete göre değişiyor. Asgari ücrete zam geldikçe, ihbar tutarı da yükseliyor.
10 YIL ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ
Damga Vergisi düşüldükten sonra net kıdem tavanı 10 bin 728 lira oluyor. Asgari ücret ve memur zammından sonra bu yıla göre yıllık kıdem tazminatı her yıl için tabanda net 1.417 lira, tavanda ise 2 bin 500 lira seviyelerinde artmış olacak.
Örneğin 10 yıl çalışması bulunan asgari ücretli işçinin cebine vergiler çıktıktan sonra net 49 bin 701 lira girecek. Aynı şekilde brüt maaşı 12 bin lira olan bir çalışan da 107 bin 280 lira net tazminat alacak.
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