Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavan taban ücretleri!

10 YIL ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ

Damga Vergisi düşüldükten sonra net kıdem tavanı 10 bin 728 lira oluyor. Asgari ücret ve memur zammından sonra bu yıla göre yıllık kıdem tazminatı her yıl için tabanda net 1.417 lira, tavanda ise 2 bin 500 lira seviyelerinde artmış olacak.

Örneğin 10 yıl çalışması bulunan asgari ücretli işçinin cebine vergiler çıktıktan sonra net 49 bin 701 lira girecek. Aynı şekilde brüt maaşı 12 bin lira olan bir çalışan da 107 bin 280 lira net tazminat alacak.