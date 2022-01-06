HaberlerGaleriTOGG'a Las Vegas'ta büyük ilgi! Alman basını TOGG'u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor
TOGG'a Las Vegas'ta büyük ilgi! Alman basını TOGG'u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Alman basını TOGG için "Rakiplerine büyük meydan okuyor" manşetini attı.
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:12Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:31