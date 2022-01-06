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Haberler Galeri TOGG'a Las Vegas'ta büyük ilgi! Alman basını TOGG'u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

TOGG'a Las Vegas'ta büyük ilgi! Alman basını TOGG'u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Alman basını TOGG için "Rakiplerine büyük meydan okuyor" manşetini attı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:31
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TOGG’a Las Vegas’ta büyük ilgi! Alman basını TOGG’u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG’a Las Vegas’ta büyük ilgi! Alman basını TOGG’u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG'un ilk uluslararası tanıtımı oldu.

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TOGG’a Las Vegas’ta büyük ilgi! Alman basını TOGG’u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, "Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

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TOGG’a Las Vegas’ta büyük ilgi! Alman basını TOGG’u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

Karakaş, "Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim. Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum, bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye" ifadelerini kullandı.

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TOGG’a Las Vegas’ta büyük ilgi! Alman basını TOGG’u manşete taşıdı: C Sedan modeli rakiplerine meydan okuyor

"Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Şimdi bu megatrendlere bakalım" diyen Karakaş, "3 boyutta geleceğimizi değiştirdiğiniz görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek.