TOGG’un bıyığı varmış

TOGG, ABD'de dünya sahnesine çıktı. Las Vegas'ta dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini tanıttı. Fuara damga vuran TOGG'un konsept sedan otomobili gerek tasarım gerek özellikleri ile büyük beğeni topladı. Melih Altınok, TOGG'u köşesine taşıdı. Altınok, "TOGG, Los Angeles'taki lansmanında göz doldurmuş. Takip edebildiğim kadarıyla ilgi yoğun, yorumlar da çok olumlu. Dün yeni nesil yerli otomobilimizi incelerken ben de "bıyıkları" olduğunu fark ettim. Ama meğer bu ayrıntının üzerinde epeyce konuşulmuş. Ben kaçırmışım." ifadelerini kullandı.

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