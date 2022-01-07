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SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. CES 2022'de görücüye çıkan TOGG sahip olduğu teknoloji ile dikkatleri üzerine çekti. İşte TOGG'un öne çıkan bazı özellikleri.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 11:39
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SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

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SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan TOGG, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

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SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

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SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

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SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

Aydınlatmalı TOGG logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.