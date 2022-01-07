SON DAKİKA! TOGG sürücüye gerek kalmadan kendisi yapacak! Yerli otomobilde parmak ısırtan özellik

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. CES 2022'de görücüye çıkan TOGG sahip olduğu teknoloji ile dikkatleri üzerine çekti. İşte TOGG'un öne çıkan bazı özellikleri.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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