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TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?

TOGG, ABD'de dünya sahnesine çıktı. Las Vegas'ta dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini tanıttı. Fuara damga vuran TOGG'un konsept sedan otomobili, gerek tasarım gerek özellikleri ile büyük beğeni topladı. A Haber'de sedanın yeni tasarımını vatandaşa sordu. İşte cevaplar…

Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 11:15
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TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?

Yerli otomobil TOGG'un yeni modeli sedan, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.

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TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı. Tanıtımın ardından Karakaş, duygusal anlar yaşadı. A Haber'de TOGG'un sedan modelini vatandaşlara sordu.

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TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?

İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

Araba çok mükemmel ve tasarımı çok güzel. Hatları ve çizgileri etkileyici.

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TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?

Tasarım açısından beğendim.

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TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?

Araba gayet modern duruyor. Araba güzel beğendim.