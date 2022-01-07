07 Ocak 2022, Cuma
TOGG artık dünya sahnesinde! TOGG sedan için vatandaşlar ne düşünüyor?
TOGG, ABD'de dünya sahnesine çıktı. Las Vegas'ta dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini tanıttı. Fuara damga vuran TOGG'un konsept sedan otomobili, gerek tasarım gerek özellikleri ile büyük beğeni topladı. A Haber'de sedanın yeni tasarımını vatandaşa sordu. İşte cevaplar…
Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 11:15
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