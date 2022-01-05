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Haberler Galeri TOGG Sedan yeni modeliyle ABD'de! Heyecan veren paylaşım

TOGG Sedan yeni modeliyle ABD'de! Heyecan veren paylaşım

Türkiye'nin gurur kaynağı yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyecan veren yeni bir paylaşım daha yapıldı. Yeni modelini tanıtımı için hazırlanan video kısa sürede büyük beğeni aldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'taki CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı. Bu gelişmenin ardından ise CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek yeni sedanın örtülü halini paylaştı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 13:23
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TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım

Türkiye'nin Otomobili TOGG tarihi günler yaşıyor. TOGG, tüm dünyanın yakından takip ettiği CES'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) milyonların önüne çıkacak.

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TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım

CES 2022, TOGG için bir başka anlam daha taşıyor. TOGG'un SUV versiyonu yanında sedan versiyonu da ilk kez tanıtılacak.

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TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım
Yarın başlayacak CES 2022 öncesinde gelen görüntüler TOGG'un sedan versiyonu hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı.
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TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım
CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan da fuarda TOGG standına gitti.
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TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım
Alkan, stantta örtü altında saklanan sedan TOGG'u kaydetti ve sosyal medya hesabından paylaştı.