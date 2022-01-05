TOGG Sedan yeni modeliyle ABD'de! Heyecan veren paylaşım

Türkiye'nin gurur kaynağı yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyecan veren yeni bir paylaşım daha yapıldı. Yeni modelini tanıtımı için hazırlanan video kısa sürede büyük beğeni aldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'taki CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı. Bu gelişmenin ardından ise CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek yeni sedanın örtülü halini paylaştı.