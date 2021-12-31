31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Tüm detaylar belli oldu! Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası | Kim ne kadar alacak?

SON DAKİKA! Tüm detaylar belli oldu! Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası | Kim ne kadar alacak?

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
SON DAKİKA! Tüm detaylar belli oldu! Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası | Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberine göre: Asgari ücrete kadar olan kazançlara getirilen vergi istisnasından eksik günü olanlar, part time çalışanlar da yararlanacak. En yüksek olan ücrete uygulanacak olan istisna prim gününe oranlanarak uygulanacak.

Asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme, bütün çalışanları kapsıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnasıyla ilgili merak edilenleri örneklerle anlattı.

Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret (saat, gün sayısı dikkate alınarak belirlenen ücret) ödemelerine istisna tam olarak uygulanacak. Eksik günü olanlar, part time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.



EN YÜKSEK ÜCRETE UYGULANACAK
Birden fazla işverenden ücret alanlarda vergi istisnası sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye ödemeleri de ücret kapsamında değerlendirilecek. Birden fazla yerde çalışılması halinde, bir işverenin istisnanın tamamından yararlanılmaması durumundan kalan tutardan diğer işyerinin yararlanması mümkün değil.

Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak. Taslağa göre, hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak. Bu tutarı aşan kısım vergilendirilecek.





EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLARA UYGULAMA NASIL?
MEVCUT uygulamada emekli çalışanların sigorta primleri normal çalışanlara göre daha az oranda yatırılıyor. Normal çalışanların ücretlerinden yüzde 14 SGK işçi yapı, yüzde 1 işsizlik payı kesilirken emekli çalışanların ücretinden yüzde 7.5 sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Bu nedenle emekli çalışanların ödediği gelir vergisi tutarı aynı brüt asgari ücreti almalarına karşın daha yüksek tutarda oluyor. Emekli çalışan konusuna da açıklık getirilmesi bekleniyor.



İŞTE ÖRNEKLER...
ASGARİ ücretli olarak çalışan Ahmet Bey'in 2022 yılı için brüt ücreti 5 bin 4 TL. Ücreti dışında aylık mesai ve sosyal yardım olarak 996 TL alıyor. Ayşe Hanım'ın brüt ücreti 6 bin liradan 72 bin liraya denk geliyor. Sigorta primi 10 bin 800 lira. Bu durumda yıllık matrah 61 bin 200 lira oluyor. Hesaplanan gelir vergisi 10 bin 640 lira. Asgari ücret kümülatif matrah 51 bin 40 lira. Kesilecek gelir vergisi 2 bin 31 lira. Net ücret yıllık 59 bin 77 liraya denk geliyor.



YILLIK AVANTAJ 3.608 TL
ÇALIŞANIN tabi olduğu gelir vergisi dilimi ne olursa olsun istisnayla vazgeçilen vergi aylık asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir ve damga vergisini geçemeyecek. Aylık hesaplanan vergiden 638 lira gelir ve 38 lira damga vergisi olmak üzere 676 lira mahsup edilecek. Bu tutar gelecek yıl herkes için sabit olacak. Böylece asgari ücretliye de 30 bin lira ücretle çalışana da aynı vergi istisnası uygulanacak. Ücretin asgari ücrete kadar vergi dışı bırakılmasıyla bekâr çalışana yıl boyunca aylık avantaj 300.39 TL, yıllık da 3.608 TL olacak.

18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme... 18.5 MİLYON İŞÇİ VE MEMURA EK ÜCRET! PARALAR HESABA YATIRILACAK! GELİR VERGİSİ VE 675 LİRA ÖDEME...
Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! ÇALIŞANA 676 TL EK KAZANÇ! VERGİ DESTEĞİNİN PÜF NOKTALARI BELİRLENDİ!
AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar... AGİ İÇİN YENİ FORMÜL! 638 LİRA İNDİRİLDİKTEN SONRA KALAN VERGİ KESİLECEK! SADECE EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR...
Asgari ücrette gelir ve damga vergisi hesaplama: Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar? ASGARİ ÜCRETTE GELİR VE DAMGA VERGİSİ HESAPLAMA: ASGARİ ÜCRETTE GELİR VERGİSİ NE KADAR?
Maaşların asgari ücret kısmına vergi yok MAAŞLARIN ASGARİ ÜCRET KISMINA VERGİ YOK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA