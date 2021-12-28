28 Aralık 2021, Salı
18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...
Milyonlarca işçi memurun maaşları 2022 Ocak zammı ile yükseliyor. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. İşçi-memur ayırımı olmadan bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Kazançlarda asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Ocak ayında yeni maaşlar hesaplarda olacak. Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta, peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak. İşte, açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:23
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