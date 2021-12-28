18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme... Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi'nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Asgari ücret zammı sonrasında gündeme gelen konular hakkında detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...