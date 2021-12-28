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18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...

Milyonlarca işçi memurun maaşları 2022 Ocak zammı ile yükseliyor. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. İşçi-memur ayırımı olmadan bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Kazançlarda asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Ocak ayında yeni maaşlar hesaplarda olacak. Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta, peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak. İşte, açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:23
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18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...

18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme... Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi'nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Asgari ücret zammı sonrasında gündeme gelen konular hakkında detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...

Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi'nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık brüt tutarının büyük bir kısmı Gelir Vergisi'nden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

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18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...

CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ VERİLİYOR

Kabul edilen yasa teklifi ile 2021 yılında tahminlerin üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirlerinin, genel bütçeli idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu'nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.

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18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...

Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak. Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak. Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37,98 Lira avantaj olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin öncelikle brüt tutarı bulunacak. Brüt tutar üzerinden hesaplanan vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Böylece net ücret ile çalışanlar da brüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak.

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18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...

Gelecek yıl 5004 Lira olarak belirlenen brüt asgari ücret için normalde 675 Lira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. İşte asgari ücret zammı ve vergi düzenlemeleri sonrasınad net maaş ve AGİ hesaplamalarındaki değişiklik ve maaşa yansımalarına ilişkin son dakika gelişmeleri;